В Москве предписали задерживать транспорт нарушителей самоизоляции
«В целях пресечения административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 3.18.1 настоящего кодекса, применяется задержание транспортного средства», — говорится в указе.
В документе поясняется, что решение о задержании, прекращении задержания или возврате транспорта принимается «должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях».
Ранее Собянин утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции.
Например, за нарушение гражданами режима повышенной готовности предусмотрен штраф до 4 тыс. рублей.