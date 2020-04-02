В Москве предписали задерживать транспорт нарушителей самоизоляции

Власти Москвы предписали задерживать автомобили нарушителей режима повышенной готовности, в том числе самоизоляции. Об этом свидетельствует документ, опубликованный пресс-службой мэра города Сергея Собянина.