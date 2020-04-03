Врач рассказал о правилах дезинфекции помещений

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Доктор медицинских наук военный врач Николай Косенков рассказал, как правильно провести дезинфекцию в квартире человека, переболевшего или больного коронавирусом.
Врач рассказал о правилах дезинфекции помещений
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

В беседе с Nation News он отметил, что необходима регулярная уборка специальными растворами.

«Дома нужно протирать все поверхности, к которым часто прикасаются. Например, «Белизной», вообще хлорсодержащими или спиртосодержащими средствами. Но иногда достаточно обычной влажной уборки. Можно использовать уксус, можно дезинфицирующими салфетками. Все средства уборки выбрасываются в мешок и потом утилизируются», — уточнил Николай Косенков.

Он добавил, что помещение необходимо проветривать по десять минут каждые два часа, также можно воспользоваться ультрафиолетовой лампой.

Специалист не рекомендовал применять пылесос, поскольку он не сможет задержать маленькие частицы вируса.

Ранее, как сообщала газета «Известия», Роспотребнадзор рекомендовал на фоне пандемии коронавируса регулярно дезинфицировать жилые помещения с помощью средств на основе спирта и хлора.

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