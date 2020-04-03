Песков высказался о данных по поводу сборов на аппараты ИВЛ в Белгородской области
- РИА Новости
«Мы об этом ничего не знаем, но обязательно спросим», — цитирует его РИА Новости.
Ранее «Известия» писали, что правительство Белгородской области обратилось к местному бизнес-сообществу с просьбой оказать финансовую помощь для дооснащения медицинских организаций, в частности аппаратами ИВЛ.
1 апреля в Минздраве России сообщили, что количество аппаратов ИВЛ в каждом субъекте Федерации известно, ситуация с их наличием оценивается как стабильная.