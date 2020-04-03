Песков высказался о данных по поводу сборов на аппараты ИВЛ в Белгородской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов по поводу появившейся информации, что в Белгородской области власти начали сбор средств на медтехнику, в том числе на аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

«Мы об этом ничего не знаем, но обязательно спросим», — цитирует его РИА Новости.

Ранее «Известия» писали, что правительство Белгородской области обратилось к местному бизнес-сообществу с просьбой оказать финансовую помощь для дооснащения медицинских организаций, в частности аппаратами ИВЛ.

1 апреля в Минздраве России сообщили, что количество аппаратов ИВЛ в каждом субъекте Федерации известно, ситуация с их наличием оценивается как стабильная.