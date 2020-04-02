У пациентов отделения Центра Блохина не выявили признаки коронавируса

У пациентов химиотерапевтического отделения Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина, сотрудник которого сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19, не выявлено признаков инфекционных заболеваний. Об этом заявил главврач НМИЦ Алексей Бутенко.

По его словам, шесть пациентов отделения находятся в удовлетворительном состоянии и «помещены в особые карантинные условия».

«Все жизненно важные функции пациентов мониторируются, в настоящий момент признаков инфекционных заболеваний у этих пациентов нет», — цитирует Бутенко в эфире канала «Россия 24» РИА Новости.

При этом Бутенко сообщил, что у пациентов будет взят тест на коронавирус. Если результат будет отрицательный, карантин в отделении снимут через семь дней.

Ранее стало известно, что у сотрудника отделения лекарственных методов лечения (химиотерапевтического) №3 НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина выявили коронавирус.

С 25 марта он находился на больничном. Со 2 апреля в этом отделении была приостановлена госпитализация первичных пациентов.