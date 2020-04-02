В Центре Блохина у сотрудника выявили коронавирус

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У сотрудника национального медицинского исследовательского центра выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.
В Центре Блохина у сотрудника выявили коронавирус
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе центра.

«Роспотребназдор информировал руководство НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина о положительном тесте на COVID-19 у одного сотрудника отделения лекарственных методов лечения (химиотерапевтического) №3», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что этот сотрудник находится на больничном с 25 марта. В настоящее время его состояние «удовлетворительное, дыхательной недостаточности нет».

С 2 апреля госпитализация первичных пациентов в это отделение приостановлена.

Сотрудники отделения лекарственных методов лечения (химиотерапевтического) №3 «распущены на карантин, каждому будет проведен тест на COVID-19».

Как уточняется, пациенты, которые в настоящий момент проходят лечение в этом отделении, изолированы в палатах и взяты под особое наблюдение, лечение осуществляется сотрудниками других отделений химиотерапии центра.

Согласно последним данным, в России зарегистрировано 3548 случаев заражения коронавирусом в 76 регионах.

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