Попова: в России нет взрывного роста заболеваемости коронавирусом

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет взрывного роста заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.
Попова: в России нет взрывного роста заболеваемости коронавирусом
  • РИА Новости

«Мы видим целый ряд стран, где ситуация развивается по неблагоприятному сценарию, имеет взрывной рост. В Российской Федерации мы сегодня взрывного роста не имеем, мы держим несколько дней подряд на одном и том же коэффициенте прироста — 1,2», — приводит РИА Новости слова Поповой.

1 апреля Минздрав России сообщил, что готовность системы здравоохранения страны к распространению коронавирусной инфекции оценивается как удовлетворительная.

За последние сутки в России зарегистрировано 440 случаев заражения коронавирусом. Общее число пациентов с COVID-19 в России достигло 2777.

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