Путин утвердил наказание за нарушения при голосовании по Конституции

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о введении административной и уголовной ответственности за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.

Как отмечает ТАСС, принятые поправки распространяют действующую уголовную ответственность на деяния, связанные с нарушениями при проведении общероссийского голосования по поправкам к Конституции.

Так, согласно действующей в Уголовном кодексе норме, голосование за другое лицо или повторное участие в голосовании может повлечь административный штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до трёх лет.

Кроме того, при выявлении факта противозаконной выдачи бюллетеня для членов избирательной комиссии предусмотрен штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до четырёх лет.

Ранее Путин подписал указ о переносе даты голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

17 марта Госдума приняла в третьем чтении закон о наказании за нарушения при голосовании по Конституции.