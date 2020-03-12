Госдума одобрила во II чтении наказание за нарушения при голосовании 22 апреля

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Государственная дума на заседании приняла во втором чтении законопроекты об уголовной и административной ответственности за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт 22 апреля.
Госдума одобрила во II чтении наказание за нарушения при голосовании 22 апреля
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Об этом сообщает ТАСС.

Изменения вносятся в ряд статей Уголовного кодекса.

Согласно поручению президента России Владимира Путина, в Административный и Уголовный кодексы должны быть внесены изменения, предусматривающие, что ответственность за нарушения при проведении голосования по поправкам в Конституцию будет такой же, как и на президентских выборах.

11 марта Госдума приняла этот законопроект в первом чтении.

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