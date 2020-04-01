Диетолог и психолог рассказали, как приспособиться к самоизоляции

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RT
Руководитель отдела клинической психологии Научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов рассказал о мерах, которые должны помочь гражданам провести время дома с комфортом и пользой в период самоизоляции.
Диетолог и психолог рассказали, как приспособиться к самоизоляции
  • Pixabay

По словам специалиста, многим придётся перестраивать свою привычную повседневную жизнь.

«Здесь очень важно, как они сами будут преодолевать эти трудности. Какая-то часть довольно быстро сможет адаптироваться, постепенно будет привыкать к новому существованию. Но есть и те, кто будет с трудом это делать... Для каждого человека можно составить план своего дня. Надо структурировать и общение с детьми», — сказал он.

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в свою очередь напоминает, что на время изоляции важно не забывать и о правильном питании.

«В первую очередь необходимо обращать внимание на молочный белок и мясо. Нужно употреблять в пищу меньше жира и углеводов. Надо отказаться от добавления сахара и от всяких сладостей. Также обязательно нужно ежедневно употреблять витаминно-минеральные комплексы в любом виде. Нужно повысить внутреннюю защищённость и иммунитет», — сказал он.

Диетолог подчеркнул необходимость исключить сладости и кондитерские изделия. Однако отметил, что стоит больше добавлять в свой рацион овощей и фруктов в сыром виде.

Подробнее — в материале RT.

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