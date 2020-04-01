На Камчатке введён режим самоизоляции
- РИА Новости
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Об этом сообщается в распоряжении губернатора региона Владимира Илюхина на сайте правительства Камчатки.
«Обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней (не посещать работу, учёбу, минимизировать посещение общественных мест)», — говорится в документе.
Ранее сообщалось о введении режима самоизоляции в Северной Осетии.
29 марта российский премьер-министр Михаил Мишустин призвал проработать возможность введения режима полной самоизоляции во всех субъектах России.