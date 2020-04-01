На Камчатке введён режим самоизоляции

Короткая ссылка
На Камчатке введён режим самоизоляции в качестве меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
На Камчатке введён режим самоизоляции
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

Об этом сообщается в распоряжении губернатора региона Владимира Илюхина на сайте правительства Камчатки.

«Обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней (не посещать работу, учёбу, минимизировать посещение общественных мест)», — говорится в документе.

Ранее сообщалось о введении режима самоизоляции в Северной Осетии.

29 марта российский премьер-министр Михаил Мишустин призвал проработать возможность введения режима полной самоизоляции во всех субъектах России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить