На Камчатке введён режим самоизоляции

На Камчатке введён режим самоизоляции в качестве меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

РИА Новости

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Об этом сообщается в распоряжении губернатора региона Владимира Илюхина на сайте правительства Камчатки. «Обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней (не посещать работу, учёбу, минимизировать посещение общественных мест)», — говорится в документе. Ранее сообщалось о введении режима самоизоляции в Северной Осетии. 29 марта российский премьер-министр Михаил Мишустин призвал проработать возможность введения режима полной самоизоляции во всех субъектах России.