В Северной Осетии ввели режим самоизоляции
«В республике вводится режим самоизоляции», — сообщил Битаров.
По его словам, в настоящий момент в регионе выявили два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Он добавил, что их состояние удовлетворительное.
Ранее стопкоронавирус.рф сообщил, что режим самоизоляции из-за коронавируса введён уже в 51 регионе России.
29 марта премьер-министр России Михаил Мишустин призвал проработать возможность введения режима полной самоизоляции во всех субъектах Федерации.