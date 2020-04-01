В Северной Осетии ввели режим самоизоляции

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на своей странице Instagram сообщил, что подписал указ о дополнительных ограничительных в регионе.

«В республике вводится режим самоизоляции», — сообщил Битаров.

По его словам, в настоящий момент в регионе выявили два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Он добавил, что их состояние удовлетворительное.

Ранее стопкоронавирус.рф сообщил, что режим самоизоляции из-за коронавируса введён уже в 51 регионе России.

29 марта премьер-министр России Михаил Мишустин призвал проработать возможность введения режима полной самоизоляции во всех субъектах Федерации.