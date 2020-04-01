В Новосибирской области выявили ещё один случай заражения COVID-19
Об этом сообщили в оперативном штабе по противодействию COVID-19.
Отмечается, что согласно данным оперативного штаба «на 10:00 (06:00 мск) 1 апреля, в Новосибирской области зарегистрирован ещё один случай заражения COVID-19».
«Пациентка с 4 по 18 марта путешествовала по Италии и Нидерландам с другом. В Новосибирск они вернулись через Москву. Рейс 437 авиакомпании Red Wings прибыл 19 марта», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее сообщалось, что в Бурятии за сутки зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.