В Новосибирской области выявили ещё один случай заражения COVID-19

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В Новосибирской области выявили ещё один случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по противодействию COVID-19.

Об этом сообщили в оперативном штабе по противодействию COVID-19.

Отмечается, что согласно данным оперативного штаба «на 10:00 (06:00 мск) 1 апреля, в Новосибирской области зарегистрирован ещё один случай заражения COVID-19».

«Пациентка с 4 по 18 марта путешествовала по Италии и Нидерландам с другом. В Новосибирск они вернулись через Москву. Рейс 437 авиакомпании Red Wings прибыл 19 марта», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее сообщалось, что в Бурятии за сутки зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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