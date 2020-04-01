В Бурятии число заразившихся коронавирусом возросло до 25

В Бурятии за сутки зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе возросло до 25.

Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на данные оперативного штаба.

«В Республике Бурятия на 1 апреля зарегистрировано 25 лабораторно подтвержденных в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-2019», — говорится в заявлении, которое приводит РИА Новости.

В регионе проводят противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов и определение и обследование круга контактных лиц заразившихся граждан.

Ранее стопкоронавирус.рф сообщил, что режим самоизоляции из-за коронавируса введён уже в 51 регионе России.