В Дагестане ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

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Глава Дагестана Владимир Васильев подписал указ о домашнем режиме самоизоляции для жителей региона из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте главы региона.

Граждан обязали не покидать места проживания (пребывания) до улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки.

Покидать дома можно будет в случаях необходимости обращения за экстренной медицинской помощью, прямой угрозы жизни и здоровью, для следования к месту работы, если она не приостановлена.

Также граждане смогут выходить в близлежащий магазин, выносить мусор и выгуливать домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания.

«Согласно указу ограничения не распространяются на граждан, у которых есть специальный пропуск», — говорится в сообщении.

Ранее в Саратовской области объявили о введении режима спецпропусков из-за коронавируса.

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