В Дагестане ввели режим самоизоляции из-за коронавируса
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте главы региона.
Граждан обязали не покидать места проживания (пребывания) до улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки.
Покидать дома можно будет в случаях необходимости обращения за экстренной медицинской помощью, прямой угрозы жизни и здоровью, для следования к месту работы, если она не приостановлена.
Также граждане смогут выходить в близлежащий магазин, выносить мусор и выгуливать домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания.
«Согласно указу ограничения не распространяются на граждан, у которых есть специальный пропуск», — говорится в сообщении.
Ранее в Саратовской области объявили о введении режима спецпропусков из-за коронавируса.