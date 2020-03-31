В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса

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В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса
  • РИА Новости

Об этом в ходе заседания оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусом заявил вице-губернатор — председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин.

По его словам, решение ввести систему пропусков на территории области принято 31 марта. Стрелюхин отметил, что подписал соответствующее постановление.

«Это постановление вступает в силу с сегодняшнего дня, а комплекс мер, связанный с контролем за перемещением граждан на основе спецпропусков, вводится в действие с 2 апреля», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стопкоронавирус.рф сообщил, что режим самоизоляции из-за коронавируса введён уже в 51 регионе России.

29 марта премьер-министр России Михаил Мишустин призвал проработать возможность введения режима полной самоизоляции во всех субъектах Федерации.

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