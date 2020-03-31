В ЯНАО ввели дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса

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В Ямало-Ненецком автономном округе ввели дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса.
В ЯНАО ввели дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Из новых поправок следует, что до 5 апреля приостановлена работа салонов красоты, косметических и массажных салонов, соляриев, саун и бань.

Также речь идёт об организациях по бытовому обслуживанию населения, за исключением ритуальных услуг.

Кроме того, в список попали объекты розничной торговли, кроме аптек и магазинов.

Также стало известно, что с 31 марта байкальский остров Ольхон закрыли для туристов. Об этом сообщает ОТР.

Катер на воздушной подушке будет курсировать только по заявкам местных жителей (у пассажиров проверят паспорта).

Ранее сообщалось, что Крым приостановил автобусное сообщение с другими регионами.

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