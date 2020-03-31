Врач заявила об отсутствии пользы алкоголя в борьбе с коронавирусом

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Врач-нарколог Анастасия Игнатова заявила об отсутствии пользы алкоголя в борьбе с коронавирусом.
Врач заявила об отсутствии пользы алкоголя в борьбе с коронавирусом
  • РИА Новости

«Уже давно доказано, что алкоголь снижает иммунитет человека и, употребляя спиртное, мы открываем инфекции дорогу в свой организм», — заявила она в беседе с газетой «Вечерняя Москва».

Как отметила Игнатова, не получится защищаться от респираторных вирусных инфекций с помощью алкогольных напитков.

Эксперт рекомендует во время самоизоляции включить в рацион как можно больше фруктов и овощей и пить больше жидкости.

Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич заявил, что употребление алкоголя не поможет против нового типа коронавируса.

Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов в беседе с НСН заявил, что курильщики находятся в группе риска при любых респираторных инфекциях.

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