Врач заявила об отсутствии пользы алкоголя в борьбе с коронавирусом

Врач-нарколог Анастасия Игнатова заявила об отсутствии пользы алкоголя в борьбе с коронавирусом.

«Уже давно доказано, что алкоголь снижает иммунитет человека и, употребляя спиртное, мы открываем инфекции дорогу в свой организм», — заявила она в беседе с газетой «Вечерняя Москва».

Как отметила Игнатова, не получится защищаться от респираторных вирусных инфекций с помощью алкогольных напитков.

Эксперт рекомендует во время самоизоляции включить в рацион как можно больше фруктов и овощей и пить больше жидкости.

Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич заявил, что употребление алкоголя не поможет против нового типа коронавируса.

Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов в беседе с НСН заявил, что курильщики находятся в группе риска при любых респираторных инфекциях.