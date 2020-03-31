В России борющихся с коронавирусом медиков могут изолировать

Правительство России поручило Минздраву до 2 апреля изучить возможность изоляции во внерабочее время медиков, которые находятся в контакте с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19.

РИА Новости