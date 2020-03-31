В России борющихся с коронавирусом медиков могут изолировать

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Правительство России поручило Минздраву до 2 апреля изучить возможность изоляции во внерабочее время медиков, которые находятся в контакте с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19.
В России борющихся с коронавирусом медиков могут изолировать
  • РИА Новости

«Минздраву России, Минэкономразвития России и ФМБА России проработать вопрос о возможной изоляции во внерабочее время медицинских работников медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным новой коронавирусной инфекцией», — сообщается на сайте кабмина.

Размещать медиков предлагают преимущественно в условиях медицинских организаций, а также при необходимости на базе гостиниц или иных объектов расселения.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ввести смс-информирование о нарушении карантина.

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