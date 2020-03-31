Мишустин поручил ввести смс-информирование о нарушении карантина

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи, МВД, Минздраву и Роспотребнадзору обеспечить с 3 апреля 2020 года информирование граждан через смс-сервисы и Единый портал госуслуг о случаях нарушения ими условий карантина.

Об этом сообщается на сайте кабмина по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, ведомства должны передавать данные о случаях нарушения карантинного режима.

Ранее стало известно, что Госдума приняла закон с поправками к Кодексу об административных правонарушениях о многотысячных штрафах за нарушения карантина по коронавирусу.