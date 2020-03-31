Мишустин поручил ввести смс-информирование о нарушении карантина
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Об этом сообщается на сайте кабмина по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Кроме того, ведомства должны передавать данные о случаях нарушения карантинного режима.
Ранее стало известно, что Госдума приняла закон с поправками к Кодексу об административных правонарушениях о многотысячных штрафах за нарушения карантина по коронавирусу.