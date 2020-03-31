Госдума одобрила проект о праве правительства вводить режим ЧС

Госдума на заседании во вторник, 31 марта, приняла в первом чтении законопроект о новых полномочиях правительства в условиях чрезвычайных ситуаций.

«Предлагается наделить правительство (координационный орган единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) правом вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также право устанавливать обязательные для исполнения правила поведения во время действия спецрежимов», — говорится на сайте нижней палаты парламента.

Ранее в ряде регионов, в том числе в Москве и Московской области, ввели режим полной самоизоляции в рамках борьбы с распространением коронавируса.

В Кремле выразили надежду, что Россия избежит эпидемии коронавирусной инфекции благодаря заблаговременно принятым мерам и эффективной системе противодействия распространению вируса.

В Роспотребнадзоре заявили, что, по данным на 30 марта, более 200 тыс. человек из-за подозрения на коронавирус находятся под медицинским наблюдением.

Всего было проведено более 536 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.