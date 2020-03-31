Власти Забайкалья ввели режим полной самоизоляции из-за коронавируса
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
«Согласно подписанному документу, граждане старше 60 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции», — говорится в сообщении на сайте краевого правительства.
Уточняется, что на данный момент на территории Забайкальского края не выявлено случаев заражения COVID-19.
«С 31 марта постановляется запретить гражданам покидать места проживания, за исключением случаев обращения за неотложной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью», — сообщили в пресс-службе правительства.
Кроме того, жители Забайкальского края имеют право ходить на работу, если она не приостановлена.
Ранее власти Новосибирской области приняли решение ввести режим самоизоляции для всех жителей региона в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
30 марта режим домашней самоизоляции из-за COVID-19 введён в 14 российских регионах: Архангельской, Липецкой, Рязанской, Свердловской, Ульяновской, Новгородской, Калининградской, Иркутской, Вологодской и Мурманской областях, а также в Татарстане, Адыгее, Якутии и Республике Марий Эл.