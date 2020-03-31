В Новосибирской области введён режим самоизоляции

Власти Новосибирской области приняли решение ввести режим самоизоляции для всех жителей региона в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Как пишет ТАСС об этом сообщил на внеочередном заседании правительства губернатор региона Андрей Травников.

«Меры вступают в силу с 20:00 (16:00 мск) 31 марта 2020 года», — сказал он.

Ранее стало известно, что режим домашней самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, кроме Москвы и Московской области, вводится ещё в 14 российских регионах: Архангельской, Липецкой, Рязанской, Свердловской, Ульяновской, Новгородской, Калининградской, Иркутской, Вологодской и Мурманской областях, а также в Татарстане, Адыгее, Якутии, Республике Марий Эл.

По последним данным, в Новосибирской области выявлено девять случаев заражения коронавирусной инфекцией.