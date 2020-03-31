Вирусолог объяснила рост числа молодёжи среди заражённых коронавирусом

Врач-вирусолог Евгения Селькова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о причинах увеличения числа молодых людей среди заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Молодёжь переносит коронавирус намного легче, болезнь может проходить вообще бессимптомно, поэтому нередко её просто не проверяют, несмотря на то что такой человек также может быть переносчиком, выделяя вирус и заражая окружающих», — отметила она.

Кроме того, по мнению вирусолога, важное значение имеет увеличение числа проводимых в стране тестов, а также мутация коронавируса.

«Он может становиться более или менее опасным, менять точки приложения, приспосабливаться, ища пути выживания... Вполне возможно, что то же происходит и с коронавирусом — он мутирует, выбирает других жертв, становясь при этом менее опасным», — пояснила Селькова.

Она также напомнила, что молодое поколение, как правило, менее дисциплинированное, чем пожилые граждане.

«У пожилых, кстати, симптомы проявляются намного быстрее из-за слабого иммунитета, в то время как поступала информация о 17 и даже 21 дне инкубационного периода среди молодёжи в противовес известным нам ранее 14», — добавила вирусолог.

Ранее стало известно, что большинство новых заразившихся коронавирусом в Москве — молодые люди в возрасте от 18 до 40 лет.

29 марта сообщалось, что среди всех заболевших коронавирусом в Москве 46% приходится на лиц в возрасте от 35 до 64 лет и 33,5% — на молодёжь от 18 до 34 лет.

При этом доля пожилых людей старше 65 лет среди заболевших коронавирусом составляет 15%.

Кроме того, в Москве люди моложе 40 лет составляют почти 40% из пациентов с коронавирусом, которые находятся на искусственной вентиляции лёгких.