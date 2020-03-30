В оперштабе назвали возраст новых заразившихся коронавирусом в Москве
- © Кирилл Каллиников
- РИА Новости
«Среди новых заболевших 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет, 58 человек — от 40 до 65 лет и 35 человек старше 65 лет», — говорится в сообщении оперштаба.
Ранее стало известно, что за сутки коронавирусная инфекция была подтверждена в Москве у 17 детей.
Всего заразившихся на данный момент в Москве — 1226 человек.
С 30 марта в Москве был введён домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
Столичные власти заявили, что покидать дом можно только при экстренных случаях, если необходимо поехать на работу или сходить в ближайший магазин.
Выгул домашних животных необходимо совершать на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания).