В оперштабе назвали возраст новых заразившихся коронавирусом в Москве

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Большинство новых заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве — это молодые люди в возрасте от 18 до 40 лет.
В оперштабе назвали возраст новых заразившихся коронавирусом в Москве
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Среди новых заболевших 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет, 58 человек — от 40 до 65 лет и 35 человек старше 65 лет», — говорится в сообщении оперштаба.

Ранее стало известно, что за сутки коронавирусная инфекция была подтверждена в Москве у 17 детей.

Всего заразившихся на данный момент в Москве — 1226 человек.

С 30 марта в Москве был введён домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.

Столичные власти заявили, что покидать дом можно только при экстренных случаях, если необходимо поехать на работу или сходить в ближайший магазин.

Выгул домашних животных необходимо совершать на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания).

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