В оперштабе оценили долю детей среди заражённых коронавирусом в Москве

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Среди заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве зарегистрировано 5,5% детей, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
В оперштабе оценили долю детей среди заражённых коронавирусом в Москве
  • Reuters

По данным штаба, дети, как правило, переносят болезнь в лёгкой форме или вообще без симптомов, при этом являясь носителями вируса.

В то же время больше всего заболевших зафиксировано среди лиц в возрасте от 35 до 64 лет и молодых людей до 34 лет.

«Среди всех заболевших 46% — в возрасте от 35 до 64 лет. На втором месте по количеству людей с подтверждённым диагнозом — молодёжь, то есть люди от 18 до 34 лет. Их сейчас около 33,5%», — говорится в сообщении.

При этом доля пожилых людей старше 65 лет среди заболевших коронавирусом — 15%.

Ранее сообщалось, что в Москве люди моложе 40 лет составляют почти 40% из пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся на искусственной вентиляции лёгких.

По данным на 29 марта, в Москве выявлено 1014 случаев заражения коронавирусом.

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