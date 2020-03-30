Генпрокуратура выявила ещё пять публикаций с фейками о коронавирусе

Генпрокуратура России выявила и потребовала заблокировать ещё пять публикаций в интернете и видео с фейками о коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщается на сайте ведомства, были выявлены факты размещения недостоверной общественно значимой информации, которая распространяется под видом достоверных сообщений, создающих угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности.

«Так, в социальной сети «ВКонтакте» на одной из страниц выявлена публикация, в которой говорится о 60 случаях подтверждённых фактов заражения коронавирусной инфекцией в Пензе, а также о свободном перемещении по городу больных граждан», — говорится в сообщении.

26 марта сообщалось, что в Следственном комитете появилась рабочая группа по выявлению фейков о коронавирусе в интернете.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в Уголовный кодекс России внесут поправки о наказании за фейки в связи с коронавирусом.