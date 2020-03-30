СК начал проверку из-за фейка об ограничительных мерах в Подмосковье

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Следственный комитет начал проверку после того, как в интернете был опубликован видеоролик с недостоверной информацией об ограничительных мерах в Москве и Подмосковье. По мнению СК, автор пытался посеять панику среди жителей столицы.
СК начал проверку из-за фейка об ограничительных мерах в Подмосковье
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«По предварительным данным, 26 марта 2020 года на одном из видеохостингов пользователем был размещён видеоролик, содержащий недостоверные сведения об ограничительных мерах на территории Московского региона и средствах их обеспечения. По мнению следствия, действия автора ролика были направлены на создание паники у жителей столицы», — говорится в сообщении Следственного комитета.

В настоящее время устанавливается личность записавшего и распространившего видео.

Ранее СК начал проверку после того, как в СМИ в Тюменской области появилась недостоверная информация о числе заражённых коронавирусом.

26 марта сообщалось, что в Следственном комитете появилась рабочая группа по выявлению фейков о коронавирусе в интернете .

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в Уголовный кодекс России внесут поправки о наказании за фейки в связи с коронавирусом.

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