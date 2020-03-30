СК начал проверку из-за фейка об ограничительных мерах в Подмосковье

Следственный комитет начал проверку после того, как в интернете был опубликован видеоролик с недостоверной информацией об ограничительных мерах в Москве и Подмосковье. По мнению СК, автор пытался посеять панику среди жителей столицы.

«По предварительным данным, 26 марта 2020 года на одном из видеохостингов пользователем был размещён видеоролик, содержащий недостоверные сведения об ограничительных мерах на территории Московского региона и средствах их обеспечения. По мнению следствия, действия автора ролика были направлены на создание паники у жителей столицы», — говорится в сообщении Следственного комитета.

В настоящее время устанавливается личность записавшего и распространившего видео.

Ранее СК начал проверку после того, как в СМИ в Тюменской области появилась недостоверная информация о числе заражённых коронавирусом.

26 марта сообщалось, что в Следственном комитете появилась рабочая группа по выявлению фейков о коронавирусе в интернете .

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в Уголовный кодекс России внесут поправки о наказании за фейки в связи с коронавирусом.