В Тюменской области начали проверку из-за фейка о коронавирусе в СМИ

Следственный комитет организовал проверку в связи с публикацией в СМИ Тюменской области недостоверной информации о числе заразившихся COVID-19. Об этом информирует пресс-служба регионального следственного управления СК России.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Тюменской области организована доследственная проверка по сообщению СМИ о количестве случаев заражения коронавирусом в регионе», — заявили в ведомстве.

Указывается, что региональный оперативный штаб по профилактике коронавируса назвал информацию СМИ не соответствующей действительности.

В связи с этим следователи установят личности распространителей ложных данных и примут процессуальное решение по итогам проверки.

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