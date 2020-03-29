В Тюменской области начали проверку из-за фейка о коронавирусе в СМИ
- РИА Новости
«Следственными органами Следственного комитета РФ по Тюменской области организована доследственная проверка по сообщению СМИ о количестве случаев заражения коронавирусом в регионе», — заявили в ведомстве.
Указывается, что региональный оперативный штаб по профилактике коронавируса назвал информацию СМИ не соответствующей действительности.
В связи с этим следователи установят личности распространителей ложных данных и примут процессуальное решение по итогам проверки.
Ранее Генеральная прокуратура России обнаружила в социальной сети «ВКонтакте» фейк о коронавирусе.