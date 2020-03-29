В Тюменской области начали проверку из-за фейка о коронавирусе в СМИ

Короткая ссылка
Следственный комитет организовал проверку в связи с публикацией в СМИ Тюменской области недостоверной информации о числе заразившихся COVID-19. Об этом информирует пресс-служба регионального следственного управления СК России.
В Тюменской области начали проверку из-за фейка о коронавирусе в СМИ
  • РИА Новости

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Тюменской области организована доследственная проверка по сообщению СМИ о количестве случаев заражения коронавирусом в регионе», — заявили в ведомстве.

Указывается, что региональный оперативный штаб по профилактике коронавируса назвал информацию СМИ не соответствующей действительности.

В связи с этим следователи установят личности распространителей ложных данных и примут процессуальное решение по итогам проверки.

Ранее Генеральная прокуратура России обнаружила в социальной сети «ВКонтакте» фейк о коронавирусе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить