Генпрокуратура выявила в соцсетях новый фейк о коронавирусе

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Генеральная прокуратура России обнаружила в социальной сети «ВКонтакте» новую фейковую информацию о коронавирусной инфекции COVID-19.
Генпрокуратура выявила в соцсетях новый фейк о коронавирусе
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ведомства. 

«В социальной сети «ВКонтакте» на странице сообщества «Лентач» один из пользователей обосновывал утверждение об «уничтожении человечества вирусом COVID-19», — заявили в Генпрокуратуре. 

В ведомстве добавили, что подобная недостоверная информация создаёт предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности.

Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры России внёс в реестр запрещённой информации ряд фейков о коронавирусе, распространявшихся в соцсетях ВКонтакте и Facebook.

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