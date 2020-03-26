Генпрокуратура выявила в соцсетях новый фейк о коронавирусе

Генеральная прокуратура России обнаружила в социальной сети «ВКонтакте» новую фейковую информацию о коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«В социальной сети «ВКонтакте» на странице сообщества «Лентач» один из пользователей обосновывал утверждение об «уничтожении человечества вирусом COVID-19», — заявили в Генпрокуратуре.

В ведомстве добавили, что подобная недостоверная информация создаёт предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности.

Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры России внёс в реестр запрещённой информации ряд фейков о коронавирусе, распространявшихся в соцсетях ВКонтакте и Facebook.