Диетолог рассказала, как правильно питаться в условиях самоизоляции

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Врач-диетолог Марина Макиша, член Ассоциации диетологов и нутрициологов, рассказала, как правильно питаться в условиях самоизоляции.
Диетолог рассказала, как правильно питаться в условиях самоизоляции
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Сейчас все дома постоянно. Если не будет согласованного всей семьёй режима питания, то начнётся хаотичное подъедание и поедание за компанию», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Как напомнила эксперт, неправильное питание приводит к набору лишних калорий. Находясь на карантине, нужно еженедельно контролировать вес.

По словам Макиши, если прибавка в весе превышает 500 граммов, необходимо внимательно проанализировать свой рацион и понять, что потребление каких-то продуктов следует сократить.

«Скорее всего, либо мучное, либо сладкое, либо очень жирное», — заключила она.

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