В Кремле назвали главной задачей ограждение людей от эпидемии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос, просчитывали ли в Кремле экономический ущерб от режима изоляции, заявил, что в настоящее время главной задачей является ограждение людей от эпидемии.

«Безусловно, просчитывали — это раз, но в настоящий момент любые экономические просчёты на фоне главной задачи (это сохранение здоровья людей и ограждение людей от эпидемиологической опасности) — они носят вторичный характер», — сказал Песков.

Ранее председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что ущерб российской экономике от коронавируса COVID-19 будет исчисляться триллионами рублей.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников, комментируя ситуацию, заявил, что малый бизнес уже «очень хорошо чувствует» на себе влияние распространения коронавирусной инфекции, особенно это проявляется в крупных городах.