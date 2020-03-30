В Кремле назвали главной задачей ограждение людей от эпидемии
- РИА Новости
«Безусловно, просчитывали — это раз, но в настоящий момент любые экономические просчёты на фоне главной задачи (это сохранение здоровья людей и ограждение людей от эпидемиологической опасности) — они носят вторичный характер», — сказал Песков.
Ранее председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что ущерб российской экономике от коронавируса COVID-19 будет исчисляться триллионами рублей.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников, комментируя ситуацию, заявил, что малый бизнес уже «очень хорошо чувствует» на себе влияние распространения коронавирусной инфекции, особенно это проявляется в крупных городах.