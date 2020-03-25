Чубайс рассказал об ущербе российской экономике от коронавируса
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Россия 1».
Чубайс отметил, что, несмотря на это, бюджетная система России защищена.
«У нас есть один большой плюс — стабилизационный фонд, который создан Алексеем Кудриным», — заявил он.
По его словам, именно стабилизационный фонд спасёт многих людей от потери работы и зарплаты.
Ранее Центробанк России рекомендовал реструктурировать кредиты и займы пострадавшим от коронавируса малым и средним предприятиям (МСП) и самозанятым.