Чубайс рассказал об ущербе российской экономике от коронавируса

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Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что ущерб российской экономике от коронавируса COVID-19 будет исчисляться триллионами рублей.
Чубайс рассказал об ущербе российской экономике от коронавируса
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Россия 1».

Чубайс отметил, что, несмотря на это, бюджетная система России защищена.

«У нас есть один большой плюс — стабилизационный фонд, который создан Алексеем Кудриным», — заявил он.

По его словам, именно стабилизационный фонд спасёт многих людей от потери работы и зарплаты.

Ранее Центробанк России рекомендовал реструктурировать кредиты и займы пострадавшим от коронавируса малым и средним предприятиям (МСП) и самозанятым.

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