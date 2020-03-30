Кабмин внёс изменения в список товаров первой необходимости

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Российское правительство внесло изменения в распоряжение об утверждении перечня товаров первой необходимости.
Кабмин внёс изменения в список товаров первой необходимости
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что документ утверждает рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости.

Как уточняется, власти регионов вправе вносить изменения в этот список с учётом санитарно-эпидемической ситуации.

Как сообщает РИА Новости, в документе конкретизируются ряд позиций.

Так, из пункта «детские товары» прошлой версии выделены отдельно подгузники, пелёнки, шампунь, крем от опрелостей, бутылочка для кормления и соска-пустышка.

Список «санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей» тоже конкретизировали: в него входят медицинская маска, салфетки сухие и влажные, антисептик, туалетное и хозяйственное мыло, зубные щетка и паста, туалетная бумага, гигиенические прокладки. 

С 30 марта в Москве вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.

По данным на 29 марта, в столице выявлено 1014 случаев заражения коронавирусом.

Ранее стало известно, что в России за сутки скончались четыре пациента, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Общее число летальных исходов в стране от последствий COVID-19 возросло до восьми.

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