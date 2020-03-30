Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции

Сенатор Андрей Клишас прокомментировал введение домашнего режима самоизоляции для всех жителей Москвы вне зависимости от возраста.

Он заявил, что «в соответствии со статьёй 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях».

«А значит, введение таких ограничений — исключительная компетенция Федерального собрания и президента», — цитирует РИА Новости Клишаса.

Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.

Уточняется, что покидать квартиру можно будет лишь в случаях обращения за экстренной медицинской помощью и иной угрозы жизни и здоровью, для поездок на работу тем, кто обязан на неё ходить, совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке.

Согласно данным на 29 марта, в столице выявлено 1014 случаев заражения коронавирусом.