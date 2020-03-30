Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции

Короткая ссылка
Сенатор Андрей Клишас прокомментировал введение домашнего режима самоизоляции для всех жителей Москвы вне зависимости от возраста.
Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

Он заявил, что «в соответствии со статьёй 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях».

«А значит, введение таких ограничений — исключительная компетенция Федерального собрания и президента», — цитирует РИА Новости Клишаса.

Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста. 

Уточняется, что покидать квартиру можно будет лишь в случаях обращения за экстренной медицинской помощью и иной угрозы жизни и здоровью, для поездок на работу тем, кто обязан на неё ходить, совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке.

Согласно данным на 29 марта, в столице выявлено 1014 случаев заражения коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить