В Госдуме поддержали введение в Москве всеобщего режима самоизоляции

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал в беседе с RT введение домашнего режима самоизоляции для всех жителей Москвы вне зависимости от возраста.

«Это своевременная и правильная мера, потому что сегодня прямого лекарства или вакцины против коронавируса нет... (Сейчас необходима. — RT) cамоизоляция, чтобы было меньше контактов между людьми», — подчеркнул Тумусов.

Депутат также обратил внимание на то, что решение ввести всеобщий режим самоизоляции является логичным продолжением уже принятых противоэпидемических мер.

«Более жёсткий режим самоизоляции — это абсолютно правильная мера. Надеюсь, что москвичи это понимают», — добавил парламентарий.

Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.

Уточняется, что покидать квартиру можно будет лишь в случаях обращения за экстренной медицинской помощью и иной угрозы жизни и здоровью, для поездок на работу тем, кто обязан на неё ходить, совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке.