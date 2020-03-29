В Совфеде объяснили важность всеобщего режима самоизоляции в Москве

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал введение домашнего режима самоизоляции для всех жителей Москвы вне зависимости от возраста.

«Выходные дни, которые завершаются, показали, что режим самоизоляции стал лучше, но недостаточно хорош, чтобы снимать ситуацию с контроля. Уменьшилась в три раза транспортная нагрузка на метро, на общественный транспорт — в два раза, значительно снизилось посещение массовых мест отдыха. Но при этом остались люди, которые выезжали из Москвы на пикники, гуляли по центру города», — заявил Рязанский.

По его словам, введение подобной меры поспособствует существенному ограничению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы решили в этой ситуации обратить внимание на более жёсткий контроль… Каждая мера, которая идёт на снижение количества общения людей, на увеличение дистанции между ними, помогает (ограничить распространение коронавируса. — RT). Всё остальное делает медицина, но дисциплина должна помочь медицине», — добавил сенатор.

Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.

Уточняется, что покидать квартиру можно будет лишь в случаях обращения за экстренной медицинской помощью и иной угрозы жизни и здоровью, для поездок на работу тем, кто обязан на неё ходить, совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке.