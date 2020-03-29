Ограничительные меры для транспорта в Москве не предусмотрены
- АГН «Москва»
- © Сергей Ведяшкин
«Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом Сергея Собянина не предусмотрено», — говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом в Telegram.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении в столице с 30 марта домашнего режима самоизоляции для всех жителей любого возраста.
При этом ограничительные меры не запрещают гражданам въезжать или выезжать из Москвы.