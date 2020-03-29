Ограничительные меры для транспорта в Москве не предусмотрены

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Введённый в Москве режим самоизоляции не предусматривает ограничений на движение личного, служебного, специального и общественного автотранспорта.
Ограничительные меры для транспорта в Москве не предусмотрены
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

«Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом Сергея Собянина не предусмотрено», — говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом в Telegram.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении в столице с 30 марта домашнего режима самоизоляции для всех жителей любого возраста.

При этом ограничительные меры не запрещают гражданам въезжать или выезжать из Москвы

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