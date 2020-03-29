Власти рассказали о праве жителей на въезд и выезд из Москвы

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Вводимый в Москве домашний режим самоизоляции на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 не ограничивает право жителей на въезд и выезд из города. 
Власти рассказали о праве жителей на въезд и выезд из Москвы
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

«При этом домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из Москвы», — цитирует сообщение РИА Новости.

Уточняется, что речь идёт о том, что нельзя передвигаться по Москве без веской причины.

В Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом уточняется, что спецпропуска до публикации отдельного акта правительства Москвы для передвижения по городу не требуются. 

Также в сообщении говорится, что в ближайшие дни в Москве выходить на улицу можно будет только со специальным пропуском, выданным в порядке, установленном властями столицы.

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