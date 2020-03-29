В Кировск и Апатиты ограничили въезд из-за коронавируса

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Власти Мурманской области приняли решение на две недели ограничить въезд в города Кировск и Апатиты в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативный штаб Мурманской области.

Отмечается, что соответствующее решение принял губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Оно связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции, а также с увеличением числа людей с предварительно положительным результатом анализа на коронавирус в Апатитско-Кировском районе. Ограничение вступит в силу с 06:00 мск 29 марта и будет длиться 14 дней», — рассказали в оперштабе.

Как уточняется, с 06:00 мск 29 марта до 11 апреля в Апатитах и Кировске ограничивается въезд, въехать в города можно будет по постоянной или временной регистрации. 

Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса заявили о 228 выявленных случаях заражения COVID-19 в 26 регионах России за сутки.

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