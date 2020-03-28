Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 26 регионах России

В 26 регионах России за сутки выявили 228 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В Москве зафиксировано 114 новых случаев, в Подмосковье — 36, в Санкт-Петербурге — 11, в Краснодарском крае — восемь, в Бурятии — шесть, в Ивановской области — пять.

По четыре новых случая зафиксировано в Ленинградской, Свердловской, Челябинской, Сахалинской областях и в Красноярском крае.

В Липецкой, Тульской, Калининградской, Нижегородской областях и в Татарстане зарегистрировали по три случая.

В Чечне, Оренбургской и Новосибирской областях — по два случая.

По одному новому случаю выявлено в Брянской, Костромской, Смоленской, Саратовской областях, а также в Адыгее, Крыму и Пермском крае.

Всего в России зафиксировано 1264 заражённых коронавирусом. 49 человек выздоровели. Четыре человека скончались.