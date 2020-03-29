В Элисте ввели режим ЧС в связи с ситуацией с коронавирусом

В Элисте приняли решение ввести режим ЧС в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Калмыкии.

«В Элисте сегодня объявлен режим ЧС, решение было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса при главе администрации города», — рассказали агентству.

Отмечается, что в соответствии с указом главы Калмыкии Бату Хасикова в Элисте с 28 марта закрываются все учреждения развлекательного, досугового характера, а также пункты общественного питания. Работать в обычном режиме будут продуктовые магазины и продовольственные рынки, аптеки, учреждения, оказывающие экстренные медицинские услуги, общественный транспорт.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса заявили о 228 выявленных случаях заражения COVID-19 в 26 регионах России за сутки.