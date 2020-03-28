В Омской области выявлены первые три случая заражения коронавирусом
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«28 марта в Омской области зарегистрированы три случая заражения коронавирусной инфекцией. Заражённой оказалась семья из трёх человек, прибывшая после туристической поездки из Объединённых Арабских Эмиратов», — приводит ТАСС заявление.
Уточняется, что туристы после прилёта находились на домашнем карантине.
Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса заявили о 228 выявленных случаях заражения COVID-19 в 26 регионах России за сутки.