В Омской области выявлены первые три случая заражения коронавирусом

Первые три случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлены в Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«28 марта в Омской области зарегистрированы три случая заражения коронавирусной инфекцией. Заражённой оказалась семья из трёх человек, прибывшая после туристической поездки из Объединённых Арабских Эмиратов», — приводит ТАСС заявление.

Уточняется, что туристы после прилёта находились на домашнем карантине.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса заявили о 228 выявленных случаях заражения COVID-19 в 26 регионах России за сутки.