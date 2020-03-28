Первичный тест выявил COVID-2019 у семи человек в Хабаровском крае

Короткая ссылка
Первичный тест на коронавирус COVID-2019 дал положительный результат у ещё семи человек в Хабаровском крае.

«В Хабаровском инфекционном госпитале находится 5 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, 30 пациентов с внебольничной пневмонией, 32 пациента с ОРВИ. У 7 из них зафиксирован первично положительный результат на COVID-19», — цитирует ТАСС сообщение Минздрава региона.

Отмечается, что анализы направлены на подтверждение.

Ранее в России за сутки выявили 182 новых случая заражения коронавирусом, диагноз поставлен в 18 регионах страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить