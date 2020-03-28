Первичный тест выявил COVID-2019 у семи человек в Хабаровском крае
«В Хабаровском инфекционном госпитале находится 5 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, 30 пациентов с внебольничной пневмонией, 32 пациента с ОРВИ. У 7 из них зафиксирован первично положительный результат на COVID-19», — цитирует ТАСС сообщение Минздрава региона.
Отмечается, что анализы направлены на подтверждение.
Ранее в России за сутки выявили 182 новых случая заражения коронавирусом, диагноз поставлен в 18 регионах страны.