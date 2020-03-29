Движение через границы Чечни будет ограничено из-за коронавируса

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Депутат Госдумы, член оперативного штаба Адам Делимханов в эфире ЧГТРК «Грозный» сообщил власти Чеченской Республики приняли решение закрыть движение на административных границах региона в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Никого не запустят и не выпустят, кроме работников медицинской сферы и продовольственной отрасли. Транзитным машинам, проезжающим через республику, рекомендую выбирать объездную дорогу, там никакой разницы нет», — цитирует ТАСС Делимханова.

Он также призвал уроженцев Чечни, находящихся за пределами региона самоизолироваться по месту нахождения.

«Военные, у которых много командировок, тоже должны понимать, что нам необходимо переждать этот момент. Всё зависит от того насколько мы будем ограничены в передвижении. Это важно как для республики, так и для страны», — добавил он.

Ранее спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что в республике на фоне распространения COVID-19 вводятся ограничительные меры по передвижению. Также будет ограничен въезд в Грозный.

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