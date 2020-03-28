Власти Чечни ввели ограничения на передвижение по республике

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что в республике на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19 вводятся ограничительные меры по передвижению. Также будет ограничен въезд в Грозный.

«Руководством республики принято решение о введении ограничительных мер по передвижению», — написал Даудов в Instagram.

При этом въезд в Грозный ограничен для всех, кроме местных жителей, работников государственных органов, жизнеообеспечивающих организаций, поставщиков продовольствия и СМИ.

При этом правоохранительные органы будут осуществлять жёсткий контроль за соблюдением гражданами предписаний.

Также Даудов призвал жителей Чечни не выезжать за пределы мест своего постоянного проживания.

Ранее сообщалось, что в Череповце введут режим ЧС из-за коронавируса.