Власти Чечни ввели ограничения на передвижение по республике
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«Руководством республики принято решение о введении ограничительных мер по передвижению», — написал Даудов в Instagram.
При этом въезд в Грозный ограничен для всех, кроме местных жителей, работников государственных органов, жизнеообеспечивающих организаций, поставщиков продовольствия и СМИ.
При этом правоохранительные органы будут осуществлять жёсткий контроль за соблюдением гражданами предписаний.
Также Даудов призвал жителей Чечни не выезжать за пределы мест своего постоянного проживания.
Ранее сообщалось, что в Череповце введут режим ЧС из-за коронавируса.