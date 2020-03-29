Песков рассказал о подготовке обращения Путина по поводу коронавируса

Российский президент Владимир Путин принял решение обратиться к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 вечером 24 марта, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Совещание (по экономике. — RT) длилось часа три, высказывались разные прогнозы развития ситуации. В итоге вечером президент принял решение выступить с заявлением к людям», — приводит слова Пескова в эфире «Россия 1» Интерфакс.

Представитель Кремля уточнил, что Путин работал над обращением ночью, утром и в первой половине дня 25 марта.

Он также отметил, что возникшие на совещании у главы государства споры связаны с беспрецедентной ситуацией.

«Это не та ситуация, к которой какое-то правительство может оказаться готовым, имея заранее поэтапный план действий... Все принимают движение по ходу, существует большое количество точек зрения», — пояснил Песков.

Он также подчеркнул, что основной задачей правительства является необходимость принять «единственно верное решение».

25 марта в ходе телеобращения к россиянам Путин предложил ряд мер для предотвращения распространения коронавируса.

В частности, неделя с 30 марта по 5 апреля 2020 года была объявлена нерабочей.

Кроме того, были предложены социальные и экономические меры для поддержки населения и предпринимателей, которые оказались в трудной ситуации из-за последствий пандемии.