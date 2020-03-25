Путин выступит с обращением к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

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RT
Президент России Владимир Путин через несколько часов обратится к россиянам с телеобращением в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин выступит с обращением к россиянам из-за ситуации с коронавирусом
  • РИА Новости

«В настоящее время он работает, и уже в ближайшие часы он завершит работу над текстом своего обращения к гражданам... Оно будет транслироваться по телевизору в ближайшие часы», — сказал Песков.

24 марта Путин побывал в инфекционной больнице в Коммунарке и провёл два совещания, посвящённых проблемам, связанным с коронавирусом.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 658 случаев коронавирусной инфекции.

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