В Роструде разъяснили детали ведения электронной трудовой книжки
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- РИА Новости
Он отметил, что работники после подачи заявления о предоставлении сведений в электронном виде получат свои трудовые книжки на руки с внесёнными в них соответствующими записями.
При этом у работников не будет возможности вернуть этот документ работодателю для продолжения ведения в бумажном виде.
«Такой возможности для работника закон не предоставляет», — сказал Шкловец.
Отмечается, что можно будет выбрать сначала бумажную трудовую книжку, а впоследствии от неё отказаться.
Ранее в Пенсионном фонде России рассказали, как должен проходить перевод сотрудников на электронные трудовые книжки.