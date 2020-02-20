В ПФР рассказали о деталях перевода на электронные трудовые
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- РИА Новости
«Работодатель обязан уведомить каждого сотрудника до 30 июня об изменении в законодательстве и о праве выбора», — приводит РИА Новости её слова.
Она отметила, что в уведомлении должны быть два основных момента: информация о том, что изменилось законодательство, и сообщение, что сотрудник имеет право выбрать, как ему дальше оформлять сведения о своей трудовой деятельности.
Белянцева также добавила, что заявление от сотрудника должно быть подано только после уведомления.
Ранее работодатели оценили введение электронных трудовых книжек в России.