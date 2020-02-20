В ПФР рассказали о деталях перевода на электронные трудовые

Начальник департамента организации персонифицированного учёта пенсионных прав застрахованных лиц ПФР Наталья Белянцева рассказала, как должен проходить перевод сотрудников на электронные трудовые книжки.

«Работодатель обязан уведомить каждого сотрудника до 30 июня об изменении в законодательстве и о праве выбора», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что в уведомлении должны быть два основных момента: информация о том, что изменилось законодательство, и сообщение, что сотрудник имеет право выбрать, как ему дальше оформлять сведения о своей трудовой деятельности.

Белянцева также добавила, что заявление от сотрудника должно быть подано только после уведомления.

Ранее работодатели оценили введение электронных трудовых книжек в России.