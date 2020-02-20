В ПФР рассказали о деталях перевода на электронные трудовые

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Начальник департамента организации персонифицированного учёта пенсионных прав застрахованных лиц ПФР Наталья Белянцева рассказала, как должен проходить перевод сотрудников на электронные трудовые книжки.
В ПФР рассказали о деталях перевода на электронные трудовые
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Работодатель обязан уведомить каждого сотрудника до 30 июня об изменении в законодательстве и о праве выбора», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что в уведомлении должны быть два основных момента: информация о том, что изменилось законодательство, и сообщение, что сотрудник имеет право выбрать, как ему дальше оформлять сведения о своей трудовой деятельности.

Белянцева также добавила, что заявление от сотрудника должно быть подано только после уведомления. 

Ранее работодатели оценили введение электронных трудовых книжек в России.

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