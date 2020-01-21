Работодатели оценили введение электронных трудовых книжек в России

Короткая ссылка
Работодатели прокомментировали введение электронных трудовых книжек в России в рамках опроса, проведённого сервисом «Работа.ру».
Работодатели оценили введение электронных трудовых книжек в России
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

38% опрошенных отнеслись к нововведению нейтрально, 32% заявили, что не рады, а 30% оценили перемены положительно.

По словам 52% респондентов, переход на электронные трудовые книжки потребует дополнительных затрат.

Как утверждают 33% участников исследования, их компании полностью готовы к новому формату.

66% опрошенных заявили, что окончательно перейдут на электронные трудовые книжки в IV квартале 2020 года.

В декабре член Совета Федерации Валерий Рязанский в беседе с Inforeactor оценил закон, согласно которому с 2020 года в России вводятся электронные трудовые книжки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить