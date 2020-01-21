Работодатели оценили введение электронных трудовых книжек в России
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
38% опрошенных отнеслись к нововведению нейтрально, 32% заявили, что не рады, а 30% оценили перемены положительно.
По словам 52% респондентов, переход на электронные трудовые книжки потребует дополнительных затрат.
Как утверждают 33% участников исследования, их компании полностью готовы к новому формату.
66% опрошенных заявили, что окончательно перейдут на электронные трудовые книжки в IV квартале 2020 года.
В декабре член Совета Федерации Валерий Рязанский в беседе с Inforeactor оценил закон, согласно которому с 2020 года в России вводятся электронные трудовые книжки.